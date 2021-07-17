Еще 59 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 836 тыс. человек – 25,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 732 тыс. человек – 14,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 59 тысяч человек – наименьшее число вакцинированных за последние недели. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматинской области – 6,9 тыс., Восточно-Казахстанской области – 5,7 тыс. и Алматы – 5,6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 648,2 тыс. человек (32,2% населения). Далее следуют Туркестанская область – 502,2 тыс. (24,4%), Алматинская область – 490,3 тыс. (23,5%), Восточно-Казахстанская область – 375,5 тыс. (27,4%), Карагандинская область – 347,5 тыс. (25,3%), Шымкент – 337,9 тыс. (30,6%), столица – 311,5 тыс. (25,8%), Жамбылская область – 259 тыс. (22,4%), Костанайская область – 221,1 тыс. (25,4%), Кызылординская область – 206,5 тыс. (24,9%), Павлодарская область – 202,7 тыс. (26,6%), Акмолинская область – 193,8 тыс. человек (26%), Актюбинская область – 195,6 тыс. (21,2%), Северо-Казахстанская область – 180,2 тыс. (32,7%), Западно-Казахстанская область – 149,4 тыс. (22,2%), Атырауская область – 126,8 тыс. (18,8%) и Мангистауская область – 87,6 тыс. (11,7%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.