Почти в 30% прививочных пунктов неправильно хранили вакцину от коронавируса - Токаев

Почти в трети прививочных пунктов Казахстана нарушали температурный режим хранения вакцин против коронавирусной инфекции, что повлияло на ее эффективность. Об этом в понедельник в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следует четко проработать все аспекты транспортировки и хранения вакцин. К сожалению, последние данные показывают, что не все регионы выстроили эту работу должным образом. Выявлены многочисленные факты нарушения температурного режима хранения вакцин – примерно до 30% прививочных пунктов. Это стало причиной снижения эффективности ее действия», - заявил Токаев.

Также он акцентировал внимание на проблеме нехватки вакцин в регионах. По его данным, например, в Алматы на 16 июля оставалось меньше 7 тысяч доз вакцин или на один день, в то время как в ряде регионов, при средних темпах вакцинации, остатки составляли в десятки раз больше алматинских.

В этой связи президент поручил Минздраву совместно с регионами правильно прогнозировать темпы вакцинации, а также выстроить систему оперативного перенаправления вакцин с учетом срока годности.