Сторонники Демпартии объявили голодовку у департамента полиции Алматы

В понедельник около десяти сторонников незарегистрированной Демократической партии объявили голодовку возле департамента полиции города Алматы. Они требуют освобождения активиста Абзала Достиярова, которому в понедельник за несколько часов до окончания срока адмареста назначили новый арест на 15 суток. Они также требуют освобождения всех политических заключенных и прекращения политических репрессий. Об этом сообщается в прямом эфире на странице лидера Демпартии Жанболата Мамая в Facebook.

Как сообщил Мамай, сторонники Демпартии считают, что на Достиярова, держащего голодовку в ИВС, оказывается психологическое давление.

«Человека осудили на шесть суток, и ровно в тот момент, когда он должен освободиться, назначают еще пятнадцать суток. Потом могут еще пятнадцать суток дать – когда же он выйдет? Несмотря на то, что завтра священный праздник Курбан айт, у нас нет другого выбора. Мы с этого момента, с 19 июля, с 20:24 часов по времени Алматы объявляем голодовку у департамента полиции Алматы. Сколько суток будет сидеть Абзал, столько будем оставаться здесь и мы. Мы не уйдем, останемся здесь на ночь, и завтра останемся на ночь», – сообщил лидер Демпартии в прямом эфире, добавив, что активисты требуют не только освобождения Абзала Достиярова, но и свободу другим политическим заключенным, а также прекращения политических репрессий.

Активист Демпартии Абзал Достияров был задержан 14 июля после участия в митинге Демпартии, и в тот же вечер осужден на шесть суток административного ареста. На следующий день он официально сообщил о том, что держит голодовку в знак протеста. В понедельник городской суд сократил срок его адмареста с шести до пяти дней, а позднее в тот же день активисту назначили еще 15 суток административного ареста. Адвокату и сторонникам активиста пока не известно, по какой статье назначен новый арест.