Казахстан не будет испытывать вакцину QazVac на детях - Цой

Казахстанские ученые не будут испытывать отечественную вакцину QazVac на детях, об этом в понедельник в эфире программы «Ошакбаев. Live» на телеканале «Хабар» заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В казахстанском законодательстве клинические исследования на детях запрещены. Соответственно, исследования по QazVac (на детях - V) не проводим сейчас», - заявил Цой.

В тоже время министр сообщил, что министерству здравоохранения Казахстан известно, что клинические испытания на детях с 12 лет проводятся в России вакциной Спутник V. Компания Pfizer также рекомендует применение своей вакцины для детей с 12 лет и старше.

При этом, заверил глава Минздрава, вакцинация детей в Казахстане будет проводиться добровольно и только с согласия родителей.

«Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей (в будущем - V). Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, мы взрослым даем такую возможность, а детям у нас нет возможности помочь... Соответственно, как граждане решат, нужно вакцинироваться или нет (так и будет - V), но мы призываем, потому что вакцина помогает. И к сожалению, новые штаммы поражают детей», - констатировал Цой.