В Актау частично обрушилось здание общежития для заключенных

В Актау в понедельник частично обрушилось здание общежития в исправительном учрежденииГМ-172/6, сообщила пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

«На данный момент установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых 9 извлечены. В результате от полученных травм скончались 2 осуждённых, состояние остальных удовлетворительное. Для оказания тщательного обследования потерпевшие вывезены в больницу», - говорится в сообщении.

Спасатели идут поиски под завалами еще одного осужденного.

Для расследования происшествия создана специальная комиссия во главе с заместителем министра Арыстангани Заппаровым, куда вошли руководство комитета УИС, участники Национального превентивного механизма. Члены комиссии выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.