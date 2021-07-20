Жители Туркестанской области должны получить оба компонента вакцины до 1 сентября

Чиновники, предприниматели и наемные работники всех предприятий Туркестанской области должны получить оба компонента вакцины до 1 сентября 2021. Исключение предусмотрено только для лиц, имеющих медицинские противопоказания или переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев, говорится в постановлении главного врача области Нурбека Нышанова.

«Акимы районов, городов Туркестанской области, Управление общественного здоровья, НПП «Атамекен» (по согласованию), руководители национальных компаний, организаций, промышленных предприятий, независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сферах, установленных приложением 1 к постановлению от 14 июля 2021 года №15: в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников», − написано в постановлении.

Работникам, не получившим вакцину, ограничат допуск на рабочие места. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Оно вступает в силу с 00.00 часов 22 июля 2021 года.

Согласно документу, объекты, участвующие в проекте Ashyq, будет работать по такому графику:

- Режим работы объектов общественного питания: с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Власти области приостановят их работу в субботу и воскресенье.

- Летним площадкам будет разрешено работать с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Их работа будет приостановлена в субботу и воскресенье.

- Фуд-корты смогут работать с 10:00 до 22:00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест. Их работа будет приостановлена в субботу и воскресенье.

- Банкетные залы (для проведения поминок, обслуживания по типу ресторанов и кафе) будут работать с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости не более 30%, при обеспечении площади не менее 4 кв. м. на одного человека, но не более 30 человек. Их работа будет приостановлена в субботу и воскресенье.

- Сауны, Спа–центры, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры и йога-центры не смогут работать по субботам и воскресеньям.

- Объекты культуры будут открыты для репетиций составом до 30 человек, а также для вакцинированных двумя компонентами. Их работа будет приостановлена в субботу и воскресенье.

- Театры, кинотеатры, концертные залы и филармонии смогут работать при заполняемости не более 30%, приостановить их работу в субботу и воскресенье.

- Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки смогут осуществляться при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек, (работа по субботам и воскресеньям будет приостановлена). Городские нерегулярные (туристические) перевозки разрешены при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек в салоне (работа по субботам и воскресеньям будет приостановлена).

- Работа других развлекательных объектов: бильярдных, компьютерных клубов, боулинг-клубов с 12:00 до 24:00 при заполняемости не более 30%, а караоке-клубов − с 07:00 до 24:00, при заполняемости не более 50%. Работа всех этих объектов будет приостанавливаться по субботам и воскресеньям.