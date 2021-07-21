Еще 21 тыс. казахстанцев получила первую дозу вакцины от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 966 тыс. человек – 26% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 907 тыс. человек – 15,5% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 21 тысячи человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 665,7 тыс. человек (33,1% населения). Далее следуют Туркестанская область – 511,3 тыс. (24,9%), Алматинская область – 508,1 тыс. (24,4%), Восточно-Казахстанская область – 386 тыс. (28,1%), Карагандинская область – 356 тыс. (26%), Шымкент – 344,8 тыс. (31,2%), столица – 318,5 тыс. (26,3%), Жамбылская область – 265,4 тыс. (22,8%), Костанайская область – 226,8 тыс. (26,1%), Кызылординская область – 212,8 тыс. (25,7%), Павлодарская область – 207,1 тыс. (27,2%), Актюбинская область – 206,2 тыс. (22,2%), Акмолинская область – 198,9 тыс. человек (26,6%), Северо-Казахстанская область – 184,3 тыс. (33,4%), Западно-Казахстанская область – 152,9 тыс. (22,7%), Атырауская область – 130,4 тыс. (19,4%) и Мангистауская область – 90,4 тыс. (12,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.