Водители «Казпромтехкомпани» объявили забастовку в Жанаозене

«Казпромтехкомпани» предоставляет транспортные услуги «Озенмунайгазу» − градообразующему предприятию нефтегазового комплекса.

Бекнур Жумакалиев, работающий водителем, рассказал Азаттыку, что работники требуют повысить часовую тарифную ставку с 500 до 750 тенге и тем самым увеличить заработную плату на 50%. Кроме того, они требуют оплаты работы в праздничные и выходные дни по коэффициенту не ниже чем в двойном размере, вместо нынешнего полуторного.

«70 водителей машин на предприятии находятся в штате, еще 70 являются наемными работниками. В час платят 500 тенге. За месяц беспрерывной работы мы получаем на руки 80–130 тыс. тенге. В последний раз зарплата повышалась 10 лет назад. Ставку наемных водителей увеличили до 1200 тенге, ранее им платили по 1000 тенге в час. Но они говорят, что мы в одном гараже работаем, и в знак солидарности тоже не выходят на работу», — сказал Жумакалиев.

Изданию не удалось получить комментарий руководителя «Казпромтехкомпани» Амантая Омарова.

«Казпромтехкомпани» — это 11-е по счету из числа предприятий в Жанаозене, работники которых с конца прошлого месяца выдвигают требования о повышении заработной платы и улучшения условий труда.

В начале июля в течение недели в Жанаозене бастовали сотрудники нефтесервисной компании «КЕЗБИ». Они добились частичного выполнения требований. На минувшей неделе десятки водителей станции скорой помощи Жанаозена вышли на забастовку. После двух дней протеста некоторые их требования удовлетворили.

Сотрудники охранной организации «KMG-Security», связанной с компанией «КазМунайГаз» структуры, вернулись на рабочие места после длившейся неделю забастовки. 19 июля они сообщили, что их требования выполнены.

Бастовать продолжают работники предприятия НБКС, которое занимается уборкой помещений нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз», водители и грузчики коммунального предприятия «Тазалык-С», сотрудники компании Оilfield equipment and services, работники нефтесервисной компании «Актау Мунай Сервис», водители компании KUNAN HOLDING, оказывающей транспортные услуги «Озенмунайгазу». С 15 июля забастовку с требованием повышения заработной платы проводят работники предприятия «МунайСпецСнаб Компани».

Ранее на забастовку с требованием повышения зарплат в Жанаозене вышли рабочие компании «БатысГеофизСервис», занимающейся геофизическими исследованиями скважин «Озенмунайгаза». 22 июля рабочие «БатысГеофизСервиса» сообщили, что их требования выполнены, и высказались в поддержку других бастующих, пожелав им скорейшего решения вопросов.