В состав акционеров «Евразийской финансовой группы» вошла супруга умершего Ибрагимова

Третьим акционером АО «Евразийская финансовая группа», владеющей Евразийским банком, 15 июля 2021 года стала вдова Алиджана Ибрагимова − Мукадасхан. Ей, как и другим акционерам группы − Патоху Шодиеву и Александру Машкевичу, приенадлежит 33,3% акций компании, сообщает Евразийский банк.

«В АО «Евразийская финансовая компания» (единственный акционер АО «Евразийский банк») изменился состав акционеров. С 15 июля 2021 года акционерами компании являются: Мукадасхан Ибрагимова, Патох Шодиев, Александр Машкевич», − говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Алиджан Ибрагимов, совладелец Eurasian Resource Group, скончался 3 февраля 2021 года на 68-м году жизни. В ERG опровергли информацию о том, что бизнесмен умер от последствий коронавируса. Однако по данным двух источников Vласти, Ибрагимов был госпитализирован в одну из клиник Бельгии не менее двух месяцев назад с коронавирусом. Его состояние было тяжелым, он находился в коме.

67-летний Алиджан Ибрагимов был единственным из трех акционеров ERG, у кого было казахстанское гражданство. Журнал «Forbes Казахстан» оценивал его состояние в $900 млн.