23 июля в Токио начинаются летние Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 должна была пройти в Японии год назад, но из-за начала пандемии коронавирусной инфекции её перенесли на год. Это первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год. И первые без зрителей.

23 июля, в пятницу, на Национальном стадионе в Токио состоится церемония открытия Олимпиады-2020. Начало запланировано на 17.00 по времени столицы Казахстана. На мероприятии будут присутствовать 950 человек, а сами соревнования пройдут без зрителей.

В церемонии открытия будут участвовать спортсмены из 205 стран. Боксер Камшыбек Кункабаев и легкоатлетка Ольга Рыпакова являются знаменосцами нашей олимпийской сборной. До вылета из Казахстана все спортсмены сборной провели две недели на карантине на базе Акбулак в Алматинской области.

Оргкомитет Олимпийских игр сообщил, что за последние сутки у 19 человек обнаружен положительный тест на коронавирус: у трех спортсменов, трех журналистов, трех человек из обслуживающего персонала и 10 членов олимпийских делегаций различных стран, каких именно — не сообщается. С начала тестирования всех, кто связан с Играми, коронавирус был выявлен у 110 человек.