В "желтой зоне" остается только один регион
Восточно-Казахстанская область предпоследней из всех регионов Казахстана перешла в "красную зону" по темпам распространения коронавируса, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.
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