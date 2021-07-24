В "желтой зоне" остается только один регион
  • 374
Восточный Казахстан перешел в
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Восточно-Казахстанская область предпоследней из всех регионов Казахстана перешла в "красную зону" по темпам распространения коронавируса, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

К этому моменту в "красную зону" вошли все регионы страны, кроме Туркестанской области.

Минздрав делит регионы на красную, желтую и зеленую зоны по темпам распространения коронавируса, определяя таким образом, нуждается ли регион в ужесточении карантинных мер.

Ситуация с распространением коронавируса начала быстро ухудшаться в Казахстане в конце июня, когда в стране была обнаружена циркуляция "дельта-штамма". В последние недели страна ежедневно обновляет рекорд суточного прироста числа заболевших. За минувшие сутки их больше 6,5 тысяч.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы и столице подходы к акиматам блокированы полицией
Новости
Минобразования готовится закрыть еще один вуз в Алматы
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Бекшин сводил антиваксеров на экскурсию в реанимацию
Новости
Минздрав ухудшил прогноз развития ситуации с коронавирусом в Казахстане
Новости
В Казахстане рекордное количество заболевших за сутки — более 6 тысяч