Восточно-Казахстанская область предпоследней из всех регионов Казахстана перешла в "красную зону" по темпам распространения коронавируса, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

К этому моменту в "красную зону" вошли все регионы страны, кроме Туркестанской области.

Минздрав делит регионы на красную, желтую и зеленую зоны по темпам распространения коронавируса, определяя таким образом, нуждается ли регион в ужесточении карантинных мер.

Ситуация с распространением коронавируса начала быстро ухудшаться в Казахстане в конце июня, когда в стране была обнаружена циркуляция "дельта-штамма". В последние недели страна ежедневно обновляет рекорд суточного прироста числа заболевших. За минувшие сутки их больше 6,5 тысяч.