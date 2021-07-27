Еще 43 тысячи человек в Казахстане получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 188 тыс. человек – 27,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 357 тыс. человек – 17,8% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 43 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 690,1 тыс. человек (34,2% населения). Далее следуют Туркестанская область – 548,9 тыс. (26,6%), Алматинская область – 530,3 тыс. (25,4%), Восточно-Казахстанская область – 407,1 тыс. (29,6%), Карагандинская область – 371,5 тыс. (27,1%), Шымкент – 356,1 тыс. (32,2%), столица – 328,9 тыс. (27,2%), Жамбылская область – 276,4 тыс. (23,7%), Костанайская область – 235,8 тыс. (27,1%), Кызылординская область – 222 тыс. (26,9%), Актюбинская область – 218,5 тыс. (23,5%), Павлодарская область – 214,1 тыс. (28,1%), Акмолинская область – 207,8 тыс. человек (27,6%), Северо-Казахстанская область – 190,2 тыс. (34,4%), Западно-Казахстанская область – 158,8 тыс. (23,6%), Атырауская область – 135,6 тыс. (20,2%) и Мангистауская область – 96,3 тыс. (12,8%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.