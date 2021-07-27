Указ о реорганизации области уже вступил в силу
Cело Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения
Фото с сайта 24.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о наделении села Косшы Целиноградского района Акмолинской области статусом города областного значения, сообщает пресс-служба Акорды.

В 2020 году аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заявлял, что Косшы − населенный пункт с суммарной площадью 2 413 гектаров, где проживает более 60 тыс. человек − уже не может считаться селом. Чтобы стать городом областного значения в Косшы должны были зарегистрироваться 50 тыс. человек. Однако, как утверждал аким, люди предпочитали прописываться в столице, но жить в Косшы, что не давало населенному пункту получить другой статус.

В апреле 2021 года на публичное обсуждение был вынесен проект указа президента об отнесении Косшы к категории города областного значения.

Косшы расположен примерно в 3 километрах от границы столицы Казахстана. Его население, по данным бюро национальной статистики, превышает сейчас 54,5 тыс. человек

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