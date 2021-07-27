С 2 августа в столице, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде усилят ограничительные меры

Со 2 августа в столице, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде (которые дают 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности) усилят ограничительные меры. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции решила остановить деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq; ввести запрет на проведение массовых мероприятий и перевести на удаленную работу 80% работников госорганов, нацкомпаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев), говорится в сообщении Комиссии.

МВК приняла решение об ужесточении во время очередного заседания под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. Заслушав отчет министра здравоохранения и руководства столицы, Алматы, Шымкента, Карагандинской и Атырауской областей об эпидемиологической ситуации в регионах, вице-премьер поручил ужесточить карантинные ограничения, а также принять меры по бесперебойному обеспечению медорганизаций и населения необходимыми лекарствами и медизделиями.

В этих населенных пунктах со 2 августа будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. Также будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий. Вместе с тем 80% сотрудников государственных органов, офисов, Национальных компаний и иных организаций, не получивших вакцину или не переболевших коронавирусом в течение последних 3 месяцев, будет переведена на дистанционную работу.

Также МВК рекомендовала акиматам Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей усилить ограничения в приграничных районах со столицей (в Бурабайском, Целиноградском, Аршалинском районах), с Алматы (в Карасайском, Талгарском, Илийском и Енбекшиказахском районах), с Шымкентом (Сайрамском, Толебийском районах) и с Карагандой (в городах Темиртау, Шахтинск, Абай).

Вице-премьер отметил важность работы мониторинговых групп в борьбе с распространением коронавируса, нынешнюю же степень их активности он назвал низкой. Максимальное снижение охвата рейдами объектов МСБ наблюдается в Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. Снижение количества выявленных нарушений отмечается в Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Кроме того, вице-премьер отметил низкие темпы вакцинации в некоторых регионах страны. К примеру, в Мангистауской области первым компонентом привито всего 25,6% населения, что более чем в 2 раза ниже среднего значения по республике (52,4%). Показатели 6 регионов (ЗКО, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской областей) значительно отстают от среднего значения по стране.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 14 июля 2021 года №32, до 10 августа 2021 года все работники сферы услуг должны получить прививку первого компонента вакцины против коронавируса.