В Алматы число получивших первую дозу вакцины от коронавируса достигло 700 тыс.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 276 тыс. человек – 27,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 536 тыс. человек – 18,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 45 тысяч человек – немногим больше, чем днем ранее.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 700,9 тыс. человек (34,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 562,6 тыс. (27,2%), Алматинская область – 537,9 тыс. (25,8%), Восточно-Казахстанская область – 417 тыс. (30,3%), Карагандинская область – 377,7 тыс. (27,5%), Шымкент – 359,6 тыс. (32,4%), столица – 333 тыс. (27,5%), Жамбылская область – 280,6 тыс. (24%), Костанайская область – 239,1 тыс. (27,5%), Кызылординская область – 225,3 тыс. (27,3%), Актюбинская область – 222,3 тыс. (23,9%), Павлодарская область – 217,1 тыс. (28,5%), Акмолинская область – 211,1 тыс. человек (28%), Северо-Казахстанская область – 192,8 тыс. (34,9%), Западно-Казахстанская область – 161,1 тыс. (24%), Атырауская область – 138,8 тыс. (20,6%) и Мангистауская область – 99 тыс. (13,2%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.