Почти 800 природных пожаров ликвидировано в Казахстане в июле

В июле текущего года в Казахстане ликвидировано 796 природных пожаров и возгораний, из которых 120 произошли в лесах. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС РК Марат Хасенов, основной причиной возгораний до сих пор остается человеческий фактор.

«Только за июль ликвидировано 796 природных пожаров и возгораний, из которых 120 произошли в лесах. Наиболее крупные природные пожары зафиксированы в Карагандинской и Акмолинской областях, в результате которых погибло 2 человека», — сообщил Хасенов.

Всего с начала пожароопасного периода в стране зарегистрировано 485 лесных и 35 степных пожаров, а также более 2 тысяч возгораний степных массивов. Заместитель председатель комитета противопожарной службы отметил, что на нарушения требований пожарной безопасности населением - розжиг костров, сельскохозяйственные палы приходится 48% природных пожаров, на 47% - грозовые разряды или так называемые «сухие грозы» - 47% и в 5% возгорания происходят из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации сельхозтранспорта.