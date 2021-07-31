100 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

На 26 июля в Казахстане зафиксировано 309 новых случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 человек скончались от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 60 893 случая пневмонии, скончались за все время 3 711 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончалось 86 человек, а всего – 5 866.

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 95 998 человек (93 366 КВИ+ и 2 632 КВИ-), из них в стационарах – 27 004, на амбулаторном уровне – 68 994. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 677 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 349, на аппаратах ИВЛ – 334.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 633 469.