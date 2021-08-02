Назначать руководителей мониторинговых групп и установить для них персональную ответственность просят депутаты «Ак жола»

Депутаты фракции «Ак жол» в мажилисе обратились к премьер-министру Аскару Мамину с требованием навести порядок в работе мониторинговых групп. В частности, закрепить на местах ответственных за создание мониторинговых групп, а также назначить руководителей таких групп и закрепить ответственность в случае нанесения ущерба бизнесу. Соответствующий запрос опубликовал у себя в Телеграм-канале лидер фракции, депутат Азат Перуашев.

Вопросы по работе мониторинговых групп у депутатов фракции «Ак жол» возникают с весны 2020 года. Перуашев признает, что такие группы, действительно, выявляют нарушения карантинного режима, тем не менее, остаются вопросы по правомочности их действий, а также их ответственности за нарушения законных прав добросовестных предпринимателей.

«К сожалению, такие факты также не единичны. Фракция Демпартии «Ак жол» с марта прошлого года направила уже несколько депутатских запросов правительству и генеральной прокуратуре о коррупциогенном характере проверок мониторинговых групп и ставках «дани» с объектов бизнеса. В июле антикоррупционные органы, наконец, начали выявлять такие факты, но в действительности их гораздо больше. Фактически сегодня даже добросовестный бизнес оказался беззащитным перед произволом, мониторинговые группы действуют по собственному усмотрению, безнаказанно и неподотчетны перед обществом», - считает Перуашев.

По информации лидера фракции, нередко члены мониторинговых групп отказываются представляться, предъявлять документы, объяснить основания проверки, взламывают даже пустующие помещения и, никого не обнаружив, уходят, даже не извинившись. И такие факты публикуются в социальных сетях. Как напомнил Перуашев, президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно требовал упорядочить и переформатировать работу мониторинговых групп. Тем не менее, к депутатам продолжают обращаться субъекты МСБ, пострадавшие от действий отдельных мониторинговых групп.

Парламентарии считают, что правительству необходимо «в срочном порядке четко определить границы деятельности мониторинговых групп и перестать «кошмарить» добросовестных предпринимателей, которые и без того пытаются просто выжить». В этой связи они просят закрепить конкретное должностное лицо и конкретный документ по созданию мониторинговых групп, в обязательном порядке назначать руководителя группы, закрепить за ним персональную ответственность за деятельность проверяющих. Кроме того, депутаты просят обязать членов мониторинговых групп при проведении рейдов предъявлять служебные удостоверения и приказ на проверку данного объекта и предусмотреть порядок возмещения ущерба, если он был нанесен необоснованно.