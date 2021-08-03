Кадровая ошибка должна быть исправлена в течение суток
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Токаев объявил выговор Сапарбаеву за новое назначение экс-акима Тараза, уволенного после ЧП со школьницей
Фото с сайта gov.kz

Алия Иксанова, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за новое назначение Кайрата Досаева, который был уволен с поста акима Тараза после изнасилования школьницы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Напомним, в 2019 году в Таразе семиклассницу изнасиловали в школьном туалете, который находился на улице. После этого ЧП Кайрат Досаев, занимавший пост акима города, был освобожден от должности президентом. Накануне стало известно, что он назначен главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. При этом после освобождения с поста акима Тараза в декабре 2019 года он возглавил управление инспекции труда акимата Жамбылской области – стал главным государственным инспектором труда.

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата К. Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима Тараза за серьезные упущения в работе. Акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку», - написал Уали.

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