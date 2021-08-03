Аким региона получил выговор от президента
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Сапарбаев освободил экс-акима Тараза от новой должности

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев освободил от должности Кайрата Досаева после того, как президент поручил исправить «кадровую ошибку».

«По поручению президента РК 3 августа распоряжением акима Жамбылской области К. Досаев освобожден от занимаемой должности», - сообщила пресс-служба акима региона.

Сегодня пресс-секретарь главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата Кайрата Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима Тараза за серьезные упущения в работе.

«Акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку», - написал Берик Уали.

Напомним, в 2019 году в Таразе семиклассницу изнасиловали в школьном туалете, который находился на улице. После этого ЧП Кайрат Досаев, занимавший пост акима города, был освобожден от должности президентом. Накануне стало известно, что он назначен главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. В акимате региона уточнили, что назначен Досаев был на эту должность 30 июля. При этом после освобождения с поста акима Тараза в декабре 2019 года он возглавил управление инспекции труда акимата Жамбылской области – стал главным государственным инспектором труда.

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