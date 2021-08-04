В Оманском заливе захвачен панамский танкер

В Оманском заливе вооруженные люди захватили следовавший под флагом Панамы танкер «Асфальт Принцесс» (Asphalt Princess), сообщает Русская служба ВВС . По данным британского издания Lloyds List Maritime Intelligence, судну приказали идти в Иран.

Танкер шел в сторону Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью. На борт судна поднялись до девяти вооруженных мужчин, сообщает корреспондент ВВС.

Официального сообщения о захвате судна не было. Также нет достоверных данных о том, кто именно может быть причастен к этому. В британском правительстве считают, что «на борт судна поднялись иранские военные или связанные с ними группы», пишет лондонская газета Times. США, Великобритания и Израиль также заявили, что нападение на танкер организовали власти Ирана, которые направили к судну дроны со взрывчаткой. Правительства Британии, Румынии и Либерии направили в Совет Безопасности ООН письмо, в котором заявляют, что Иран «с высокой долей вероятности» использовал для нападения один или несколько дронов, и «это нападение нарушило безопасность международного судоходства и представляет для него риск, оно было явным нарушением международного права».

Однако официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения о причастности Тегерана к захвату.

«Подтверждая нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий», - сказано в сообщении.

«Асфальт Принцесс» предназначен для перевозки битума. Танкер принадлежит зарегистрированной в Дубае компании, одно из суден которой два года назад захватывал иранский Корпус стражей исламской революции.