Она курировала мониторинговую группу
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Замакима Талдыкоргана уволена после задержания членов мониторинговой группы по подозрению в получении взяток от бизнеса
Фото Жанары Каримовой

Заместитель акима Талдыкоргана Сауле Арзанбекова уволена «по собственному желанию» после того, как ее подчиненных – членов мониторинговой группы – задержали по подозрению в получении взяток с нарушителей карантина, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным антикоррупционной службы Алматинской области, Сауле Арзанбекова была куратором мониторинговой группы, членов которой накануне задержали по подозрению в системных взятках и покровительстве бизнеса.

«В рамках расследования уголовного дела в городском акимате с участием акима провели совещание. В итоге, заместитель акима Талдыкоргана С. Арзанбекова была уволена в целях превентивных мер, а также ввиду ненадлежащего контроля в данном направлении», - сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы.

В пресс-службе акимата Талдыкоргана сообщили, что «Арзанбекова написала заявление уйти с должности замакима "по собственному желанию"».

«Основанием послужило задержание членов мониторинговой группы, деятельность которой она курировала», - уточнил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Нур Канатулы.

30 июля в Талдыкоргане сотрудники антикоррупционной службы задержали членов мониторинговой группы, среди которых – руководитель и главный специалист отдела предпринимательства. Задержанные подозреваются в получении взяток от 20 тыс. до 270 тыс. тенге от местных рестораторов и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер. . Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по ст.366 п.2 ч.3 УК РК (получение взятки). К уголовной ответственности также привлекаются пять администраторов ресторанов, подозреваемых в даче взяток.

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