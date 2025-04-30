Законопроект по ужесточению требований к привлечению денег дольщиков принял мажилис

Строительные компании в Казахстане больше не смогут привлекать деньги от дольщиков, если у них нет соответствующих разрешений на строительство, им запретят заключать предварительные договоры и принимать оплату наличными. При этом к ним снизят требования по опыту работы на рынке. Такие поправки прописаны в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве», который в среду во втором чтении принял мажилис.

«Законопроект направлен на предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме, обязательный учет договоров долевого участия в местном исполнительным органе через единую информационную систему, снижение требований по опыту работы застройщика – в целях расширения возможности участия застройщиков в механизмах долевого участия в жилищном строительстве», - сказал депутат мажилиса Ерлан Абдиев.

В справочной информации отмечается, что законом снижены требования для застройщиков по опыту работы с трех до двух лет, а по количеству построенных жилых квадратных метров в городах республиканского значения, столице – с 18 до 10 тыс. кв. м, а в других городах – до 5 тыс. кв. м.

Вместе с тем депутаты ввели запрет на заключение предварительных договоров, договоров бронирования и инвестирования. Теперь будет действовать только договор о долевом участии в жилищном строительстве. Также предусмотрен запрет рекламы домов, строящихся без разрешения на привлечение денег дольщиков.

«Предлагаются поправки в части осуществления платежей по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме. А также установление запрета уполномоченной компании (юридическое лицо, созданное застройщиком) принимать от дольщиков оплату наличными деньгами», - добавил депутат.

Кроме того, предусматривается включение малоэтажного строительства в сферу действия закона «О долевом участии в жилищном строительстве», вводится запрет на предоставление ипотечных займов на приобретение квартиры в строящемся без разрешения на привлечение денег дольщиков многоквартирном жилом доме, обязательность указания в договоре о долевом участии в жилищном строительстве номера и даты выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков.

За привлечение денег дольщиков без соответствующего разрешения депутаты предложили ввести административную ответственность – штраф до 2 000 МРП, за рекламу о продаже квартир (долей) в строящемся доме без получения разрешения – штраф до 1000 МРП.