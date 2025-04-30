Проект закона по расширению выбора форм и условий управлением кондоминимумом принял мажилис

В среду мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», а также сопутствующие поправки в Налоговый кодекс и Кодекс об административных нарушениях. Документами расширяется выбор форм и условий управлением кондоминимумов и вводится административная ответственность для КСК и ОСИ за непредоставление ежемесячных и годовых отчетов жителям домов.

«В законопроект включены два типа управления кондоминиумами – объединение собственников имущества и совместное управление. Простые товарищества продолжат свою деятельность как вторичная форма хозяйствования. А субъектами управления будут управляющая компания и кооператив собственников квартир», - сказала депутат Екатерина Смышляева.

Также основным законом предлагается регулировать деятельность КСК как субъекта управления. В частности, определяется порядок их перерегистрации, вводится порядок передачи правоустанавливающей документации. Кроме того, расширяются полномочия и функции жилищной инспекции, вводится реестр многоквартирных жилых домов, субъектов управления и управляющих многоквартирными жилыми домами, а также исключается форма управления объектом кондоминиума как простого товарищества многоквартирного жилого дома.

Сопутствующим законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» устанавливается порядок налогообложения КСК (нежилых помещений) как некоммерческих организаций, освобождаются КСК (нежилые помещения) от налога на добавленную стоимость, оптимизирован порядок представления декларации об активах и обязательствах физических лиц.

Третьим законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» ужесточается административная ответственность за нарушение сроков открытия текущих и сберегательных счетов на объект кондоминиума, а также за непредставление ежемесячного и годового отчетов. Устанавливается ответственность за непредставление заказчиком (застройщиком) либо физическими, юридическими лицами, осуществляющими функции управления объектом кондоминиума, документов, предусмотренных жилищным законодательством.