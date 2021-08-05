Они требуют улучшения условий труда и увеличения заработной платы
На Каражанбасе забастовку объявили работницы кейтеринговой компании
Кадр из видео

Накануне работницы кейтеринговой компании ТОО «Caspian food» вышли на забастовку, сообщает региональное издание Lada.kz. Они требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

Работницы в своём видеообращении потребовали увеличения заработной платы до 180 – 200 тыс. тенге в месяц, оплаты расходов на дорогу и ПЦР-тестирование, а также заявили, что в компании не до конца выплачиваются больничные. Также они попросили обеспечить их молочными продуктами в связи с плохими условиями труда.

Они потребовали материальных дотаций для малообеспеченных семей и семей, где работает только один из её членов. Так как многие из них – кормильцы своих семей, матери-одиночки, у некоторых есть дети с инвалидностью и им сложно обеспечивать себя и семью из-за инфляции.

На встречу с бастующими вышли сотрудники отдела кадров ТОО «Caspian food», которые выслушали их требования, приняли заявление и обещали разобраться в сложившейся ситуации, сообщает издание.

30 июля на забастовку вышли рабочие АBUEV GROUP, аутсорсингового предприятия компании KMG EP-Catering, дочерней организации «КазМунайГаза» в Жанаозене. Повара, уборщики, грузчики отказались выходить на работу, требуя принять их в штат KMG EP-Catering и и улучшить условия труда. 4 августа забастовка все еще продолжалась, сообщает радио Азаттык.

С начала июля в Мангистауской области бастовали рабочие более десятка компаний: сотрудники UTS LLС, которое является субподрядчиком компании «Озенмунайгаз», работники предприятия НБКС, которое занимается уборкой помещений нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз»; водители и грузчики коммунального предприятия «Тазалык-С»; сотрудники компании Оilfield equipment and services; работники нефтесервисной компании «Актау Мунай Сервис»; водители компании KUNAN HOLDING, оказывающей транспортные услуги «Озенмунайгазу», сотрудники нефтесервисной подрядной организации «КЕЗБИ», работники ТОО «KMG-Security», осуществляющие физическую охрану производственных объектов компании АО «ОзенМунайГаз» и других обьектов в Мангистауской области, водители ТОО «МунайСпецСнаб Компани», рабочие Industrial service resources, аутсорсингового предприятия нефтедобывающей компании «Каражанбасмунай» и другие.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

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