На Каражанбасе забастовку объявили работницы кейтеринговой компании

Работницы в своём видеообращении потребовали увеличения заработной платы до 180 – 200 тыс. тенге в месяц, оплаты расходов на дорогу и ПЦР-тестирование, а также заявили, что в компании не до конца выплачиваются больничные. Также они попросили обеспечить их молочными продуктами в связи с плохими условиями труда.

Они потребовали материальных дотаций для малообеспеченных семей и семей, где работает только один из её членов. Так как многие из них – кормильцы своих семей, матери-одиночки, у некоторых есть дети с инвалидностью и им сложно обеспечивать себя и семью из-за инфляции.

На встречу с бастующими вышли сотрудники отдела кадров ТОО «Caspian food», которые выслушали их требования, приняли заявление и обещали разобраться в сложившейся ситуации, сообщает издание.

30 июля на забастовку вышли рабочие АBUEV GROUP, аутсорсингового предприятия компании KMG EP-Catering, дочерней организации «КазМунайГаза» в Жанаозене. Повара, уборщики, грузчики отказались выходить на работу, требуя принять их в штат KMG EP-Catering и и улучшить условия труда. 4 августа забастовка все еще продолжалась, сообщает радио Азаттык.

С начала июля в Мангистауской области бастовали рабочие более десятка компаний: сотрудники UTS LLС, которое является субподрядчиком компании «Озенмунайгаз», работники предприятия НБКС, которое занимается уборкой помещений нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз»; водители и грузчики коммунального предприятия «Тазалык-С»; сотрудники компании Оilfield equipment and services; работники нефтесервисной компании «Актау Мунай Сервис»; водители компании KUNAN HOLDING, оказывающей транспортные услуги «Озенмунайгазу», сотрудники нефтесервисной подрядной организации «КЕЗБИ», работники ТОО «KMG-Security», осуществляющие физическую охрану производственных объектов компании АО «ОзенМунайГаз» и других обьектов в Мангистауской области, водители ТОО «МунайСпецСнаб Компани», рабочие Industrial service resources, аутсорсингового предприятия нефтедобывающей компании «Каражанбасмунай» и другие.