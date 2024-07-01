Работники лесных и природоохранных учреждений начнут получать надбавку зарплате с 1 июля – правительство

С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений начнут получать надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. В бюджете на 2024-2027 годы на это предусмотрено 8,48 млрд тенге, сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, надбавку до 100% получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них – лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, а также наблюдатели пожарной вышки.

Кроме этого, повысятся оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.

По данным правительства, всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников. А финансирование доплаты 1 619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.

Напомним, что 100%-ная надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья, была установлена еще год назад - в июле 2023-го.