Китай предоставит миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Также страна выделит $100 млн программе COVAX
В этом году Китай предоставит всему миру 2 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции и выделит $100 млн Программе глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX), сообщает агентство «Синьхуа».
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