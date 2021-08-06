Также страна выделит $100 млн программе COVAX
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Китай предоставит миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19
ФОТО REUTERS

В этом году Китай предоставит всему миру 2 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции и выделит $100 млн Программе глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX), сообщает агентство «Синьхуа».

Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании участникам первой конференции международного форума по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19, $100 млн будут использованы главным образом для распределения вакцин среди развивающихся стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай твердо привержен построению сообщества гигиены и здоровья всего человечества и предоставляет вакцины всему миру, особенно развивающимся странам.

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