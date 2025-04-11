FlyArystan в мае запустит новое направление из Алматы в Китай

С 18 мая FlyArystan запускает сезонные рейсы по маршруту Алматы – Инин (Кульджа) – Алматы, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Стоимость билетов – от 15 тыс. тенге в одну сторону, включая все сборы и багаж.

Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям.

Инин, также известный как Кульджа, находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и является административным центром Или-Казахского автономного округа. Город расположен недалеко от Хоргоса. Полет займет около часа.

Также FlyArystan с 13 апреля возобновит рейсы из Астаны в Урумчи, также дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям в Урумчи, по понедельникам и пятницам – в Астану.