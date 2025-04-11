FlyArystan в мае запустит новое направление из Алматы в Китай

Рейсы будут два раза в неделю
С 18 мая FlyArystan запускает сезонные рейсы по маршруту Алматы – Инин (Кульджа) – Алматы, сообщила пресс-служба авиакомпании.
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