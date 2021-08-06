Казахстан готовится подписать пакет документов о дальнейшем сотрудничестве с Туркменистаном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Туркменистан встретился с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.

Президент Казахстана отметил чрезвычайную актуальность и своевременность инициативы о проведении третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

«Вчерашнее мероприятие, организованное Вами, было, с одной стороны, познавательным, с другой стороны, абсолютно содержательным с точки зрения смысловой нагрузки. По сути дела, мы вчера в неформальном формате приступили к обсуждению наиболее актуальных вопросов Центральной Азии под углом зрения наращивания сотрудничества и изыскания дополнительных возможностей для того, чтобы быть вместе в это очень сложное время», - сказал Токаев.

Президенты, рассмотрев широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, констатировали высокий уровень отношений между Казахстаном и Туркменистаном. Токаев подчеркнул, что «для Казахстана Туркменистан является стратегическим партнером», и «у нас очень много проектов, которые носят долговременный, стратегический характер».

«Во время последующих переговоров мы обязательно уделим внимание дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Соответствующее поручение я дал правительству. Они работают над моим официальным визитом в Туркменистан. В принципе, основной пакет документов к подписанию уже готов, у меня нет никаких сомнений в том, что предстоящие переговоры и подписание соглашений между нашими странами дадут очень серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничеству между нашими братскими народами и государствами», - отметил глава государства.

Президенты высказали намерение придать положительную динамику торгово-экономическому сотрудничеству, увеличить номенклатуру поставляемых товаров, шире использовать транзитно-транспортный потенциал, а также укрепить связи в культурно-гуманитарной сфере.