Токаев призвал страны ЦА наращивать торговлю и расширять транспортную сеть региона

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В своем выступлении он призвал страны региона наращивать торговлю и расширять транспортную сеть, улучшать условия для транзитных перевозок, сообщает Акорда.

По его словам, сегодня мир переживает непростой период, ситуацию еще более усугубляет пандемия коронавируса. Токаев полагает, что это требует от стран региона совместных шагов для обеспечения устойчивого развития Центральной Азии на новом этапе.

«Следует активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до 1 миллиарда долларов. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона», - сказал президент.

Он предложил «объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии», считая, что «эта новая инфраструктура, состоящая из оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществлять скоординированные поставки наших товаров на рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран», а также «позволит насытить собственные рынки сельхозпродукцией в период межсезонья». В качестве успешного примера сотрудничества президент привел создание Казахстаном и Узбекистаном на общей границе Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия». Он призвал своих коллег объединить усилия по привлечению инвестиций в стратегически важные отрасли региональной экономики.

Также Токаев назвал перевод национальных экономик на инновационно-цифровую платформу безальтернативным путем развития.

Вместе с тем глава государства считает, что необходимо развивать транспортную сеть в регионе. По его мнению, государства региона выступают в роли связующего моста между Азией и Европой, в этом направлении Казахстан последовательно развивает транзитные возможности Транскаспийского международного транспортного коридора. Кроме того, укрепляется потенциал казахстанского участка трансконтинентального маршрута «Китай – Европа – Китай». Как сообщил Токаев, до 2025 года будут построены вторые пути и полностью электрифицирован железнодорожный участок «Достык – Мойынты», в результате пропускная способность данного направления возрастет в 5 раз. Сумма вложений в проект составит более $2 млрд.

«Большие возможности предоставляет и действующая железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран». Для наших государств это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Ежегодно растущие объемы грузоперевозок в регионе диктуют необходимость развития Южного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали. К примеру, запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» сократит сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Перспективным также считаем проект строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», открывающий доступ на рынки Южной Азии. Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана», - отметил он.

Он добавил, что на базе порта Актау Казахстан планирует создать «контейнерный хаб» с привлечением ведущих мировых операторов (Cosco, Maersk, CMA CGM и др.). Казахстан открыт для взаимовыгодного сотрудничества по развитию транспортных коммуникаций внутри региона, подчеркнул Токаев.

«В стадии активной проработки находятся новые проекты с Узбекистаном. Прежде всего, речь идет о высокоскоростной железной дороге «Туркестан – Шымкент – Ташкент» (стоимость проекта около 700 млн долларов). Ранее мы завершили прокладку автодороги «Бейнеу – Акжигит», которая открыла узбекским партнерам короткий путь к портам Курык и Актау. Значительный потенциал имеет автомагистраль «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». Она позволит увеличить пассажиро- и грузопоток с Туркменистаном. В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост ВВП всех стран на 15 %. Это колоссальный резерв, поэтому нам необходимо общими усилиями повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита», - подчеркнул президент Казахстана.

Также Токаев остановился вопросах обеспеченности водными ресурсами, сохранение био- и экосистем региона, подчеркнув, что «уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды».

«Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи. Только за последние два года в вегетационный период объемы поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40%, а в Малое Аральское море – более чем на 60%. Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику. Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон и полноценное выполнение взаимных обязательств. Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом», - убежден Токаев.

Также он полагает, что насущными остаются такие вызовы, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность. В этой связи «крайне важно укреплять единство, не допускать ненужную конкуренцию друг с другом».

«В этом плане особую важность приобретает скорейшее подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Мы приветствуем готовность сторон подписать этот исторический договор в ближайшее время. По наиболее актуальным международным темам мы могли бы выступать с максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов. Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам», - подчеркнул он.

Кроме того, президент высказался за сохранение и укрепление родственных уз, постоянное наполнение культурно-гуманитарной повестки новым содержанием, а «отдельного внимания требует развитие контактов между молодежью наших стран», так как, по мнению Токаева, «именно она будет играть важную роль в сохранении наших глубоких исторических связей».

«Считаем важным расширять обмен студентами и всемерно поддерживать их стремление к передовым знаниям, увеличить квоты для обучения граждан Центральной Азии в передовых высших учебных заведениях Казахстана», - сказал Токаев.