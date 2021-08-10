Минздрав ожидает поступление вакцины Pfizer в Казахстан в октябре

Казахстан ожидает поставку американской вакцины Pfizer в октябре, но препарат будет доступен не для всех. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Видео опубликовано в Телеграм-канале Coronavirus2020.kz.

«На начальном этапе в октябре месяце вакцина будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только. Поэтому не надо рассчитывать на эту вакцину, надо сейчас идти и прививаться», - сказал Цой.

Он также сообщил, что в течение недели в Казахстан проступит еще одна китайская вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения. Однако название препарата министр уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Казахстана ожидает поставку вакцины Pfizer в четвертом квартале и рассматривает возможность вакцинации детей, начиная с 12 лет, это вакциной. При этом вакцинация будет проводиться только с разрешения родителей или опекунов.