Нацбанк достиг предварительной договоренности с Visa и Mastercard по обработке транзакций в тенге

Национальный банк продолжает работу по внедрению национальной платежной системы и уже достиг предварительной договоренности с Visa и Mastercard по обработке тенговых транзакций. Об этом в среду в ходе заседания правительства сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев.

По словам Досаева, объем безналичных транзакций за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза до 29,8 трлн тенге. В целом с начала года 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг.

«В соответствии с поручением главы государства ведется активная работа по созданию национальной платежной системы. С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в НПС. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay», - сообщил Досаев.

В рамках построения системы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня. По планам Нацбанка, национальная платежная система позволит до 2025 года увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65%.