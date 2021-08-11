Аналогичная работа начата с Union Pay
Нацбанк достиг предварительной договоренности с Visa и Mastercard по обработке транзакций в тенге
фото с сайта businessmir.kz

Тамара Вааль, Vласть

Национальный банк продолжает работу по внедрению национальной платежной системы и уже достиг предварительной договоренности с Visa и Mastercard по обработке тенговых транзакций. Об этом в среду в ходе заседания правительства сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев.

По словам Досаева, объем безналичных транзакций за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза до 29,8 трлн тенге. В целом с начала года 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг.

«В соответствии с поручением главы государства ведется активная работа по созданию национальной платежной системы. С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в НПС. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay», - сообщил Досаев.

В рамках построения системы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня. По планам Нацбанка, национальная платежная система позволит до 2025 года увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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