Токаев поручил принять эффективные меры по стабилизации инфляции

Президент принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, который отчитался о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 7 месяцев текущего года, доложил о пересмотре Международным валютным фондом прогнозов по темпам восстановления мировой экономики и коррекции финансовых рынков на фоне новой волны коронавируса.

Глава Нацбанка сообщил Токаеву, что инфляция и инфляционные ожидания остаются главным вызовом для восстановления мировой экономики, назвал основные причины ускорения инфляции в Казахстане (8,4 % – по итогам июля) и отметил, что Национальный банк решил повысить базовую ставку до 9,25 % с целью стабилизации инфляции. Ерболат Досаев также доложил об умеренном восстановлении деловой активности на фоне карантинных ограничений, о состоянии золотовалютных резервов Национального банка, средств Национального фонда и о положительной динамике роста пенсионных активов.

Вместе с тем Досаев сообщил, что по предварительным данным о текущем счете платежного баланса, по итогам первого полугодия он сложился с дефицитом $1,7 млрд в связи с повышением экономической активности и ростом потребительского импорта.

«По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание сохранению и приумножению активов Национального фонда и совместно с правительством принять эффективные меры по стабилизации инфляции», - говорится в сообщении.

Как сообщал сегодня на заседании правительства Ерболат Досаев, инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле 8,4% – максимального значения с 2017 года. Он отметил, что ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, сохраняющегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах – основных торговых партнерах, особенно в России. В частности, больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему приходится на продовольственную инфляцию, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле из-за «несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей». Дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла. Говоря о непродовольственной инфляции, глава Нацбанка отметил, что она выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг.

«С учетом произошедшего значительного скачка цен на продукты питания, ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий, по предварительным оценкам Национального банка, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%», - сказал Досаев.