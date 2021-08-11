Опубликованы реквизиты для перечисления средств
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Министерство сельского хозяйства призывает казахстанцев помочь пострадавшим от засухи
Фотография Саната Онгарбаева

В среду, 11 августа Министерство сельского хозяйства Казахстана опубликовало обращение, в котором просит жителей страны перечислить денежные средства фермерам, пострадавшим от небывалой засухи.

«Аномальная погода приводит к серьезным последствиям. Необычайная жаркая погода во многих регионах Казахстана привела к засухе. Из-за малого количества осадков, сильно пострадала Мангистауская область, — говорится в сообщении. — Правительством и местными исполнительными органами проводится плодотворная работа по минимизации ущерба и поддержки пострадавших фермеров. Весомую помощь оказывают волонтеры по всей стране. Министерство призывает трудовые коллективы организаций всех форм собственности поддержать и оказать посильную помощь согражданам, попавшим в объективно сложную ситуацию».

Сообщается, что сотрудники министерства направят свою однодневную заработную плату в специально созданный фонд, организованный акиматом Мангистауской области.

Реквизиты опубликованы в сообщении.

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