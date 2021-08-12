Открытие бургерной в Алматы: организаторов мероприятия и казахстанских звезд начали штрафовать за нарушение карантина

Заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сообщил, что организаторы открытия Black Star Burger Kazakhstan 8 августа в отеле Royal Tulip заплатили штраф за нарушение карантина. Также в ответственности начали привлекать казахстанских звезд, которые были на мероприятии.

«В ходе рассмотрения административного производства по факту нарушения ограничительных карантинных требований в Royal Tulip Almaty установлено следующее. Организатором нарушения ограничительных карантинных требований является ИП Култасов, которому Royal Tulip Almaty по договору сдал в аренду свою летнюю террасу (кафе)», - цитирует Байгабулова агентство Sputnik Казахстан.

В рамках законодательства на указанное ИП составлен протокол по статье 425 Кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает штраф 230 МРП.

«Привлечение участников – по мере поступления материалов, на сегодня протокол составлен на менеджера отеля, певицу Луину с супругом (30 МРП). Указанные лица оплатили штраф», - добавил Байгабулов, уточнив, что протоколы составляются сотрудниками СЭС по поступившим материалам от мониторинговых групп.

В прошедшее воскресенье в открытии Black Star Burger Kazakhstan приняли участие казахстанские режиссеры, певцы, продюсеры, актрисы, ведущие и шоумены. Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщал, что полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами.