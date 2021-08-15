Столичные активисты повторно запустили петицию в защиту группы озер Малый Талдыколь

«Уникальная природная система водно-болотных угодий (ВБУ) – группа озёр Малый Талдыколь в Есильском районе г. Нур-Султан – находится под угрозой уничтожения, а на некоторых участках практически уничтожена и активно застраивается, – пишут активисты в своем обращении. – Акимат столицы своими действиями в течение последних 12 месяцев продемонстрировал неспособность решения этого неотложного вопроса. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в курсе, однако не может повлиять на решение проблемы».

Как сообщают активисты, акимат столицы планирует освоить территорию озер и застроить ее жильем и социальными объектами. Они подчеркивают, что речь идет именно о группе озер Малый Талдыколь, а не об озере Талдыколь, где планируется парковая зона.

«Согласно имеющимся данным, озёра Талдыкольской системы сформировались более 13 000 лет назад и являются неотъемлемой частью природного ландшафта местности. На сегодняшний день на озёрах Малый Талдыколь и прилегающих территориях сформировалась устойчивая экосистема. Озёра являются местом обитания редких видов птиц. Здесь задокументировано обитание 12 видов птиц, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы. Более того, на территории озёр Малый Талдыколь зафиксированы исторические поселения и захоронения», – также говорится в тексте петиции.

Активисты сообщают, что уже сейчас действия застройщиков наносят непоправимый ущерб экосистеме. По их данным, сейчас происходит засыпка водоёма грунтом, работы по откачке грунтовых вод и водопонижению, незаконный забор воды из озёр, сброс коммунальными службами города горячей воды и иные сбросы в озёра, складирование на берегах и сброс в озёра строительного и бытового мусора, активные строительные работы.

Они также подчеркивают, что осушение и застройка озер противоречит посланию президента от 2020 года, где он поручил правительству «приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации» и «утвердить долгосрочные планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия», а также объявил, что одним из семи основных принципов нового экономического курса страны является «Охрана окружающей среды». Кроме того, такая застройка идет в разрез с заявлением президента об участии Казахстана в Десятилетии ООН по сохранению экосистем, а также противоречит ряду международных конвенций по защите окружающей среды, к которым присоединился Казахстан.

«На озёрах Малый Талдыколь и прилегающих территориях целесообразно создание городского природного парка, – пишут активисты. – Это послужит помимо прочего обеспечению защиты животных и их местообитаний, с одновременным выполнением рекреационной и эко-образовательной функций для жителей столицы».

В своей петиции инициативная группа просит: отменить решение акима столицы о переводе земель группы озёр Малый Талдыколь из категории земель водного фонда в земли населенного пункта. Присвоить озёрам Малый Талдыколь статус водного объекта (с сохранением существующих границ) и включить их в Государственный водный кадастр РК, наложить мораторий на осуществление любых строительных и подготовительных работ на озёрах Малый Талдыколь и прилегающих территориях до принятия соответствующих решений по их сохранению и включить группу озёр Малый Талдыколь с прилегающими территориями в границы планируемого природного парка.