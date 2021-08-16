В Алматы продлили запрет на работу ряда объектов в выходные

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, которым запрет на работу ряда объектов по выходным продлен до конца августа. Ранее запрет действовал со 2 по 16 августа.

«Продолжение приостановки деятельности всех предприятий и организаций, вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением указанных в подпункте 4) пункта 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 20 июля 2021 года №33», - говорится в документе.

Исключение составляют центральные госорганы, акиматы, правоохранительные органы, организации здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины, аптеки и организаций жизнеобеспечения, а также стройки, промпредприятия, объекты по оказаниюе бесконтактных услуг, цветочные магазины, фотосалоны, туркомпании, бизнес-центры, страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта». Деятельность объектов общественного питания – только на вынос и доставку.

Также в выходные запрещается работа аттракционов, объектов розничной торговли и общепита на территории городских парков.

Вместе с тем в Алматы разрешили «лидерам» проекта Ashyq работать до 12 ночи и увеличить заполняемость на 10%. При этом не менее 90% персонала должны быть вакцинированы первым компонентом.

Также постановлением поручено внедрить Ashyq на территориях всех объектов образования и воспитания. Студенты старше 18 лет должны быть вакцинированы. Также разрешается обучение онлайн по заявлению родителей.

Постановление вступает в силу с 17 августа.