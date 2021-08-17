Токаев пригласил корейские компании к партнерству по освоению недр Казахстана

Касым-Жомарт Токаев в ходе круглого стола с участием крупнейших корейских и казахстанских компаний пригласил компании Южной Кореи к партнерству по освоению недр Казахстана. Ранее в ходе переговоров с президентом этой страны он отметил, что приоритетное право добычи ресурсов может быть предоставлено корейским компаниям, сообщает Акорда.

Глава государства рассказал о планах по реализации 16 перспективных инвестиционных проектов на сумму более $1,5 млрд в таких сферах, как автомобилестроение, жилищное строительство, металлургия и сельское хозяйство, акцентировал внимание на приоритетности формирования экономики, основанной на инновациях и новых технологиях. Токаев подчеркнул, что «стратегический интерес для нас представляют высокотехнологичные производства в обрабатывающей промышленности, а также технологии Индустрии 4.0», отметив, что Южная Корея является признанным мировым лидером в сфере цифровизации экономики и пионером в области сетей 5G.

«Мы заинтересованы в создании совместных производств компьютерной техники, сетевого оборудования, центров обработки данных. Казахстан также работает над развертыванием сети 5G. Проведены первые испытания в крупных городах. Приглашаю корейские компании принять участие в реализации проектов 5G в Казахстане», - заявил президент Казахстана, отметив, что в нашей стране есть современная инфраструктура для развития инновационных технологий.

Касым-Жомарт Токаев также призвал использовать значительные возможности в сфере недропользования, указав на то, что геологически в Казахстане изучено всего 25 % территории. В данном контексте он сообщил о наличии пяти готовых проектов по добыче благородных и цветных металлов и пригласил корейские компании к партнерству по освоению недр Казахстана. Он отметил, что в ходе переговоров с южнокорейским лидером уже высказал предложение о совместном проведении исследований природных ресурсов на территории Казахстана, по итогам которых приоритетное право добычи ресурсов может быть предоставлено корейским компаниям.

Также Токаев предложил корейским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в таких сферах, как ветровая и солнечная энергетика, пригласил к совместному производству в Казахстане ядерного топлива по корейским технологиям, а также к реализации проектов в сфере энергетической утилизации отходов.

Вместе с тем, высоко оценив сотрудничество с Южной Кореей в области машиностроения, Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности к расширению модельной линейки и углублению локализации производств и рассказал о заинтересованности в локализации производства оборудования и запасных частей для нефтегазовой промышленности совместно с корейскими компаниями, а также в глубокой переработке сельхозпродукции на основе новых технологий.

Говоря о формировании институциональной среды для инвесторов, президент призвал использовать возможности национальной компании Kazakh Invest, специальных экономических и индустриальных зон и Международного финансового центра «Астана».

Для конкретной работы с корейскими предпринимателями Касым-Жомарт Токаев решил создать специальную рабочую группу во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром. В части реализации крупных институциональных, инфраструктурных проектов мониторинг будет осуществляться им лично.

По итогам круглого стола подписано 34 соглашения на общую сумму $1,7 млрд, в том числе 21 коммерческий документ и 13 некоммерческих. Достигнутые договоренности по совместной реализации инвестиционных проектов предусматривают трансферт корейских технологий, основанных на высокой эффективности и экологичности производств.