Увеличен состав авиации для охраны воздушного пространства
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Казахстан усилил охрану военных объектов на фоне событий в Афганистане
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Алия Иксанов, Vласть

Казахстан усилил охрану военных объектов из-за событий в Афганистане, увеличен также состав авиации, охраняющей воздушное пространство, сообщил во вторник начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных сил Даурен Абдуллин.

Пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что в вооруженных силах Казахстана приняли меры по усилению бдительности на фоне обострения ситуации в Афганистане.

«В рамках усиления бдительности в вооруженных силах проводятся следующие мероприятия: уточнен порядок и проведены тренировки действий дежурных сил и средств при возникновении кризисных ситуаций, организовано взаимодействие с государственными органами, другими войсками и воинскими формированиями по организации возможных совместных действий», - цитирует Абдуллина во вторник пресс-служба Минобороны республики.

По его словам, увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны и авиации, несущих службу по охране воздушного пространства, усилена противодиверсионная безопасность военных объектов, выделены дополнительные отряды для охраны складов и арсеналов.

«Подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы, уточнены планы действий Вооруженных сил по усилению охраны государственной границы», - сообщил Абдуллин.

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