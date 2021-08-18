Акимат столицы решил выделить гранты для спортсменов-выпускников школ

В этом году спортсмены-выпускники школ столицы получат образовательные гранты акима города в Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, сообщается на сайте акимата столицы.

«Нередко сильнейшие спортсмены прославляют страну на мировой арене, спотыкаются на экзаменах после окончания школы. Дело в том, что они со школьной скамьи усердно тренировались, чтобы добиться спортивных успехов. Не получив государственный грант, спортсмены вынуждены выбирать наиболее доступные им специальности. И как результат – мы лишаемся кадров. Акиму столицы Алтаю Кульгинову было внесено предложение, которое он поддержал. Принято решение о выделении 50 грантов акима города спортсменам Нур-Султана»,- сообщил руководитель управления физической культуры и спорта города Самат Ергалиев.

Он уточнил, что после окончания вуза они будут работать в столичных спортивных организациях в качестве тренеров, инструкторов. Таким образом власти города намерены подготовить «свои кадры».

Прием заявок на получение гранта акима города по специальности «Физическая культура и спорт» в ЕНУ им.Л. Н. Гумилева продлится до 20 августа.