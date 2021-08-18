По данным источников, на нем из Афганистана вывезли сотрудников миссии ООН
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В Алматы прибыл еще один самолет из Кабула
ФОТО ЭДУАРДА ГАЛЕЕВА.СО СТРАНИЦЫ АЭРОПОРТА АЛМАТЫ В FACEBOOK

В Алматы прибыл самолет российской авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Кабула. По данным источников Vласти в двух дипмиссиях, работающих в Казахстане, на самолете из Афганистана вывезена часть сотрудников миссии Организации Объединенных Наций.

В МИДе ранее подтвердили, что ожидают прибытия самолета, но пообещали предоставить подробную информацию позднее.

Ранее в среду в Алматы приземлился другой рейс из Кабула, которым Минобороны эвакуировало из Афганистана 25 граждан Казахстана, 14 граждан Кыргызстана, а также по одному гражданину Литвы и России. Среди эвакуированных казахстанцев есть и сотрудники посольства страны в Кабуле.

Казахстан с момента захвата Кабула боевиками движения "Талибан" сделал несколько заявлений с опровержениями о подготовке к приему беженцев из Афганистана - сообщения об их скором прибытии активно распространяются в мессенджерах и соцсетях.

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