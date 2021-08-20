Талибы начали поиски людей, сотрудничавших с силами НАТО или с прежним правительством Афганистана – Би-би-си

Талибы начали поиски людей, сотрудничавших с силами НАТО или работавших с прежним правительством Афганистана. Как сообщает Русская служба ВВС , об этом говорится в конфиденциальном документе, подготовленном Норвежским центром глобального анализа, который обеспечивает ООН разведывательной информацией. Документ оказался в распоряжении Би-би-си.

В документе говорится, что боевики обыскивают дом за домом, требуя выдачи тех, кто им нужен, и угрожая расправой в противном случае. Также поступают сообщения о поисках и нападениях на тех, кто сотрудничал с западными СМИ, и членов их семей.

Глава Норвежского центра глобального анализа Кристиан Неллеманн рассказал в интервью Би-би-си, что у «Талибана» есть списки «коллаборационистов», и все они находятся в огромной опасности. По его словам, вскоре можно ожидать начала массовых казней.

«Есть большое число людей, которых талибы разыскивают в настоящее время, и это кристально ясная угроза. Есть письменное распоряжение о том, что если эти люди не сдадутся сами, "Талибан" будет задерживать, допрашивать и карать вместо этих людей их родственников, - сказал он.

Между тем на западе Афганистана талибы убили одного и тяжело ранили другого близкого родственника журналиста Deutsche Welle, который успел покинуть страну и сейчас находится в Германии. По данным DW, боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании.

Напомним, что ранее талибы заверили жителей и международное сообщество, что гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, будут уважать права женщин и меньшинств и готовы к диалогу со всеми политическими фигурами в стране. Также они обещали афганцам, сотрудничавшим с прежним правительством и западными организациями, «всеобщую амнистию».

Сейчас талибы не пускают к аэропорту афганцев, повсеместно меняют на собственную символику государственные флаги, под контролем «Талибана» оказались несколько тысяч единиц американской бронированной техники, 30-40 самолетов и вертолетов и большое количество огнестрельного оружия. С воскресенья США вывезли из Кабула 7 тыс. своих граждан и афганских союзников. В очереди на посадку на американские самолеты остается еще около 6 тыс. человек.