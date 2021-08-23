Ранее об этом договорились президенты Казахстана и Южной Кореи
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Токаев подписал указ об открытии генконсульства Казахстана в Пусане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об открытии генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане (Республика Корея)», сообщает Акорда.

«Открыть в городе Пусане (Республика Корея) Генеральное консульство Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа», - говорится в документе.

Указ подписан 20 августа и вводится в действие со дня подписания.

16-17 августа Токаев посетил с государственным визитом Южную Корею. С целью активизации двустороннего взаимодействия было принято решение об открытии генерального консульства Казахстана в Пусане. Как считает президент Казахстана, «это откроет новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства».

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