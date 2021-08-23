Токаев подписал указ об открытии генконсульства Казахстана в Пусане

«Открыть в городе Пусане (Республика Корея) Генеральное консульство Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа», - говорится в документе.

Указ подписан 20 августа и вводится в действие со дня подписания.

16-17 августа Токаев посетил с государственным визитом Южную Корею. С целью активизации двустороннего взаимодействия было принято решение об открытии генерального консульства Казахстана в Пусане. Как считает президент Казахстана, «это откроет новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства».