В Алматы прибыла новый генеральный консул США

Генеральное консульство США в Алматы сообщило о прибытии нового генерального консула Соединенных Штатов Америки Кэролайн Сэвидж. Консульский округ генерального консула Сэвидж включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.

«Это особое время для вступления в должность генерального консула США в Алматы, поскольку в этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана, и вместе мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между США и Казахстаном», - отметила Сэвидж.

Она добавила, что сотрудничество между США и Казахстаном странами в борьбе с COVID-19 останется главным приоритетом для Миссии США.

До своего приезда в Казахстан Кэролайн Сэвидж изучала казахский язык. Она отметила, что «была рада изучать казахский», «и с нетерпением» ждет возможности использовать свои знания «для углубления связей с народом Казахстана и укрепления двусторонних отношений».

Кэролайн Сэвидж начала свою службу в государственном департаменте США в 2004 году. До назначения генеральным консулом была директором пресс-центра государственного департамента для иностранных журналистов в Вашингтоне. Также занимала должности директора по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности, сотрудника по политическим, военным и внешним вопросам в Российском отделе государственного департамента, была научным сотрудником по стипендиальной программе Вирджинии и Дина Раска в Институте изучения дипломатии Джорджтаунского университета. Кроме того, Сэвидж была советником по связям с общественностью в посольствах США в Азербайджане и Мозамбике, советником по связям с общественностью и консулом в посольстве США в Беларуси и сотрудником по политическим и консульским вопросам в посольстве США в Люксембурге.