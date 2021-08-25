Алматинцы с «​синим» статусом в Ashyq должны предъявлять справку об отрицательном ПЦР или о медотводе – Бекшин

Жители Алматы с «синим» статусом в приложении Ashyq для входа на объекты бизнеса должны будут предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте или справку о медотводе, сообщил на брифинге в среду главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Предложено, что будут запускаться только лица, у которых есть вакцина, то есть с "зеленым" статусом. Но те лица, у которых нет "зеленого" статуса, они должны предъявлять ПЦР, его срок действия 7 дней. Если медотвод есть, люди будут предъявлять справку. Мы уже говорили о том, что справку выдает участковый врач, выдается справка о том, что у человека есть медицинские противопоказания, или же беременность, которая является противопоказанием к вакцинации. Этот алгоритм давно был разработан, мы уж о нем неоднократно говорили, что нужно предъявлять справку, что имеется медицинское противопоказание», – рассказал Бекшин.

Главный санврач города также отметил, что у разработчиков приложения Ashyq еще есть время для того, чтобы разработать алгоритм действий для жителей с «синим» статусом: «Пока разработчики придумывают, как это сделать. У нас еще время есть для алматинцев. Для нас время установлено: с 4 сентября в выходные дни будут послабления введены, а с 6 сентября – в будние дни для уже в целом».

При этом Бекшин считает правильным то, что пускать на объекты бизнеса будут только тех, у кого «зеленый» статус.

«Я считаю, что это правильно. Сколько можно нам сидеть в этих ограничениях? С нашими и вашими предложениями – это дискриминация – мы еще будем долго сидеть. Поэтому надо нам окончательно перебороть инфекцию, стабилизировать ситуацию, а потом уже говорить о дискриминации и так далее. Это все правильно. Прежде чем наши вышестоящие органы ввели такие ограничения, все было обдумано, а как иначе нам остановить инфекцию? Вы же ничего не предлагаете», - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, не является ли это дискриминацией.

Сегодня, 25 августа, в МВК сообщили, что с 28 августа казахстанские предприниматели, участвующие в проекте Ashyq, смогут работать в выходные дни, за исключением города Алматы, где послабления сделают на неделю позже. Решение по ослаблению карантина принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране. В частности, с 28 августа будет разрешена деятельность в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 24:00, лидеров проекта – до 02:00, при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней). Статус необходимо будет подтвердить через Ashyq. Кроме того, по субботам разрешена работа общественного транспорта. С 30 августа МВК разрешила в будние дни продлить время работы всех объектов бизнеса, участвующих в Ashyq, до 24:00, лидеров проекта – до 02:00. При этом, с учетом эпидемиологической ситуации, ослабление карантинных мер в городе Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября текущего года, в будние дни – с 6 сентября.

Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев пояснил, что «зеленый» статуса появляется в приложении у вакцинированных, у тех, кто сдал ПЦР и получил отрицательный результат – «зеленый» статус появится на неделю, у переболевших коронавирусом – «зеленый» статус появится на три месяца с первого отрицательного ПЦР-теста после болезни.