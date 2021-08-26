Минобороны заявило о взрывах в воинской части в Жамбылской области

В одном из складов, расположенных на территории воинской части в Жамбылской области произошел взрыв неустановленных предметов, сообщили в пресс-службе министерства обороны в четверг.

«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах и пожарные расчеты ДЧС Жамбылской области.

Ликвидация очага продолжается, причины возгорания устанавливаются. На место происшествия направлена комиссия под руководством заместителя министра обороны Руслана Шпекбаева.

В сообщении не указано, есть ли в результате пожара и взрыва пострадавшие.