В область вылетел вице-министр обороны
Минобороны заявило о взрывах в воинской части в Жамбылской области
Фото из соцсетей

В одном из складов, расположенных на территории воинской части в Жамбылской области произошел взрыв неустановленных предметов, сообщили в пресс-службе министерства обороны в четверг.

«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах и пожарные расчеты ДЧС Жамбылской области.

Ликвидация очага продолжается, причины возгорания устанавливаются. На место происшествия направлена комиссия под руководством заместителя министра обороны Руслана Шпекбаева.

В сообщении не указано, есть ли в результате пожара и взрыва пострадавшие.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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