В акимате и Минэкологии дали противоречащие друг другу сведения о загрязнении
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Дым в Таразе вызвал выброс на заводе минеральных удобрений
Скриншот из соцсетей

Сильный дым в Таразе был вызван выбросом на заводе минеральных удобрений "Казфосфат", сообщили агентству КазТАГ в акимате Жамбылской области. При этом данные о качестве воздуха, которые дали акимат и министерство экологии противоречат друг другу.

"Сегодня в 20.00 на заводе минеральных удобрений (ЗМУ) ТОО «Казфосфат» произошел единовременный выброс. По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено", - говорится в сообщении акимата региона.

В свою очередь министерство экологии сообщило, что в Таразе было зафиксировано превышение норм загрязнения воздуха диоксидом азота.

"11 июля 2022 года повышенный уровень загрязнения были зафиксированы по взвешенным частицам (пыль), диоксиду азота, сероводороду", - указывается в сообщении Минэкологии, распространенном поздно вечером в понедельник.

Акимат области проинформировал, что в регионе создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

Этим вечером Тараз был накрыт едким дымом, жители жаловались на то, что он вызывает кашель и слезы.

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