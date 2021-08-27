В результате взрывов в воинской части под Таразом погибли четверо военнослужащих, сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев.

««В настоящее время, ночью уже, хлопки прекратились, происходит догорание и тление остатков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли. Это полковник Капезов, военный прокурор южного региона, сержант по контракту войсковой части Мешінбай, ефрейтор по контракту Жанболатов и служащий военизированной охраны Данбаев», - сказал он.

В целом, как он отметил, «боеприпасы в небольшом количестве, до 3 км дальность».

«Причины произошедшего сейчас выясняются. Мы не исключаем нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическую реакцию, не исключаются также умышленные поджоги», - сказал Ермекбаев.

По данным пресс-службы Минобороны, в результате пожара на складе боеприпасов погибли двое военнослужащих по контракту – сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов, оба 1981 года рождения. Также погиб служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев, 1969 г.р.

«Сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды воинской части, проводя тушение пожара. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью. Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада, и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности. Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибших. Со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших», - говорится в пресс-релизе.

Погибший военный прокурор – полковник Арман Капезов.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в свою очередь сообщил, что 6 пострадавших находятся в состоянии «средней тяжести, но угрозы жизни нет».

«Утром (27 августа – V) мы с ними встретились, у врачей есть все необходимое для лечения, сейчас их состояние стабильное. У эвакуированных все необходимое есть – еда, вода. По ситуации сегодня все вернутся домой», - сказал он.