Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит работу по проекту Ashyq

«Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с министерствами торговли и интеграции, здравоохранения, акиматом Алматинской области, НПП «Атамекен» (по согласованию) в установленном законодательством порядке принять меры по возобновлению деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в рамках проекта «Ashyq» с условием допуска работников и посетителей только с «зеленым» статусом», - говорится в постановлении.

В целом реализация и внедрение проекта Ashyq разрешена на следующих объектах: фитнес-клубы, включая йога центры; СПА-центры, бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая клубы PlayStation; боулинг-клубы, кинотеатры, театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов; объекты общественного питания по типу столовых; бильярдные клубы, концертные залы, караоке, выставки, океанариумы, аэропорты, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые), цирки, отели, гостиницы, центры обслуживания населения, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), детские оздоровительные центры (для работников (персонала), букмекерские конторы; спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг. Также внедрение проекта разрешено в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет), в общежитиях и интернатах для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся), на спортивных мероприятиях со зрителями; для межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок, межобластных и внутриобластных регулярных перевозок, для проведения марафонов.

Акимам областей, столицы, городов Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) поручено обеспечить «вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ».

Однако в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) и переходе региона в «темно-красную» зону вводятся ограничительные меры.

«Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны», - отмечается в постановлении.

Кроме того, в постановлении говорится об ослаблении карантина с 28 августа во всех регионаз, за исключением города Алматы: в выходные дни все объекты бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», смогут работать до 00:00, лидеры проекта - до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей. (Это наличие полного курса вакцинации либо ПЦР-теста с отрицательным результатом, при этом с момента забора проб прошло не более недели. Исключение составляют лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, и переболевшие в течение последних 3 месяцев). По субботам возобновляется работа общественного транспорта.

С 30 августа текущего года разрешено продлить время работы в будние дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», с 22:00 до 00:00, лидеров проекта «Ashyq» - с 00:00 до 02:00 часов. Исключение – город Алматы, где послабления вводятся с 4 и 6 сентября соответственно «при стабилизации эпидемиологической ситуации».

При этом в регионах, находящихся в «темно-красной» зоне, деятельности всех предприятий и организаций, вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», приостанавливается, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения; запрещается проведение массовых мероприятий; сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания); вводятся ограничительные мер выходного дня на основании решения межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Для таких регионов допускается вне проекта Ashyq проведение строительных работ, работа промышленных предприятий, оказание бесконтактных услуг, деятельность цветочных магазинов, фотосалонов, туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); работа акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения; деятельность объектов общественного питания – только на вынос и доставку.

Постановление вступило в силу 26 августа.