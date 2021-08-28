Канат Алпысбаев покидает пост предправления «Казпочты»

«27 августа правление АО «Самрук-Қазына», рассмотрев заявление председателя правления АО «Казпочта» Каната Алпысбаева о досрочном прекращении полномочий, приняло решение о возложении с 1 сентября исполнения обязанностей председателя правления АО «Казпочта» на Серика Саудабаева», - говорится в сообщении.

Канат Алпысбаев возглавил «Казпочту» в июле прошлого года.

44-летний Серик Саудабаев имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО «Самрук-Казына», курирующую такие активы, как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта». Был членом совета директоров АО «Казпочта». Представляет интересы акционера в совете директоров АО «Казахтелеком» и АО «Kcell», является членом наблюдательного совета ТОО «QazCloud».